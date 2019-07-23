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KPSS Alan Bilgisi oturumları cevap anahtarları yayımlandı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına 10 gün süreyle ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Burcu Çalık   | 23.07.2019
KPSS Alan Bilgisi oturumları cevap anahtarları yayımlandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı. 

Sorular 10 gün süreyle erişime açık

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

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