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Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) yapıldı.

Buğrahan Ayhan  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Ankara

Sınav, 81 il ve 87 sınav merkezinde, 280 bina ve 4 bin 38 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınava katılacak adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı.

97 bin 530 adayın başvurduğu 2025-YÖKDİL/2'de İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Almanca, Fransızca ve Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu.

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Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutuldu.

Sınav sonuçları, 15 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak ve lisansüstü eğitim ile yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise sürekli geçerli olacak.

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