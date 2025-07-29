Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) sonuçları açıklandı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 5 Temmuz'da yapılan 2025-YDS/İngilizce'ye giren adayların değerlendirme işlemleri tamamlandı.
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Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Öte yandan, sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 gün süreyle erişime açıldı.
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini ve doğru cevapları görebilecek.
Adaylar ayrıca, soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevabı da görüntüleyebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.