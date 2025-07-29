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Eğitim

İmam hatip lisesi öğrencisi uluslararası matematik yarışmasında dünya üçüncüsü oldu

Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Çifci, uluslararası matematik yarışmasında dünya üçüncüsü oldu.

Gökçe Karaköse  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
İmam hatip lisesi öğrencisi uluslararası matematik yarışmasında dünya üçüncüsü oldu

İstanbul

Okuldan yapılan açıklamaya göre, lise öğrencisi Çifci, Tayland'da düzenlenen ve 30'a yakın ülkeden 1000'den fazla öğrencinin katıldığı prestijli uluslararası matematik yarışması World Mathematics Invitational'da (WMI) büyük başarıya imza attı.

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Türkiye ön elemesini başarıyla geçerek WMI'a katılmaya hak kazanan Furkan Çifci, Balkan ülkeleri arasında birinci seçilerek "Dünya Starı" ünvanının sahibi oldu.

Ayrıca Çifci yarışmada elde ettiği skorla dünya üçüncülüğü kupası ve 10. sınıflar kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Türkiye'ye üç büyük derece getiren Çifci, yarışmadaki en iyi 10 öğrenci arasında yer aldı.

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