Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi

[1/9] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[2/9] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[3/9] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[4/9] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[5/9] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[6/9] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[7/9] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[8/9] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[9/9] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.