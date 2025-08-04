Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na başvurular 7 Ağustos'ta başlayacak
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na (2025 TR-YÖS/2) başvurular 7 Ağustos'ta başlayacak.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri 2025 TR-YÖS/2 başvuruları 7 Ağustos'ta başlayacak. TR-YÖS/2 sınav uygulaması 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek." bilgilerine yer verdi.
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