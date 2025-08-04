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Eğitim

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na başvurular 7 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na (2025 TR-YÖS/2) başvurular 7 Ağustos'ta başlayacak.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na başvurular 7 Ağustos'ta başlayacak

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri 2025 TR-YÖS/2 başvuruları 7 Ağustos'ta başlayacak. TR-YÖS/2 sınav uygulaması 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek." bilgilerine yer verdi.

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