Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında oyun parkları çadırla kapatıldı
Karapınar ilçesinde yeni tip koronavirüs salgınla mücadele kapsamında oyun parklarının üzeri çadırla örtüldü.
Konya
Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçe merkezindeki oyun parkları kapatıldı.
İlçe merkezinde salgınla mücadele kapsamında oyun parkları, belediye ekiplerince çadırla üzeri örtüldü.
Yine bu kapsamda oyun parklarının yanındaki kamelyalar da vatandaşların kullanımına kapatıldı.
Yetkililer, salgının ortak kullanım alanlarından yayıldığını belirterek, alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.
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