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Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, kentte gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yerel olarak gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Yağışın saat 18.00'e kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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