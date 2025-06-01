Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,495.50
BTC/USDT
104,209.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gazeteci Ahmet Varol: Filistin halkının mücadelesi tüm insanlığın ortak davası olarak görülmeli

Türkiye Basın Federasyonunun öncülüğünde, İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı politikalarını protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda yapılan ve 24 saat süren "Filistin İçin Sessiz Kalma" canlı yayını sona erdi.

Şükrü Gündüz, Şaduman Türkay  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Gazeteci Ahmet Varol: Filistin halkının mücadelesi tüm insanlığın ortak davası olarak görülmeli Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Gazeteci Nagehan Alçı, Kanal 7 Haber Sunucusu Esra Ketenci moderatörlüğündeki canlı yayında Gazze'de yaşanan katliamı bir anne olarak değerlendirdiğinde, yaşanan acının boyutunu tarif etmekte zorlandığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'deki çocukların annelerinin gözleri önünde öldürüldüğünü aktaran Alçı, "Çocuklar açlıktan ölüyorlar. Gazze hala kapalı olduğu için dışarıdan gelen bilgilerle tabloyu anlamaya çalışıyoruz. Bu katliam, soykırım sona erdiğinde yaşananların çok daha vahim bir boyutta tüm detaylarıyla ortaya çıkacağına inanıyorum. Umarım insanlık bundan utanır. Bu dram karşısında öylesine büyük bir körlük ve ikiyüzlülük var ki. Kanser tedavisi yapılan hastaneleri dahi hedef alan bir canavar mekanizmadan söz ediyoruz. Tarihte pek çok katliam ve insanlık suçu yaşandı, ancak Gazze'de olanlar tüm bunların aynı anda ve yeni boyutlarda nasıl ortaya çıkabileceğini bize gösterdi." ifadelerini kullandı.

Alçı, bu katliam karşısında halkların sessiz kalmadığını, üniversitelerde, sokaklarda yapılan protestolarla ortak insanlık vicdanının harekete geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin Gazze'de yaşanan katliama karşı sessiz kalmadığını vurgulayan Alçı, uluslararası toplumun ve BM'nin girişimlerinin siyasi olarak sonuç getirici bir boyuta yükselmesi gerektiğini kaydetti.

"Bilgilendirmek de savaşın bir cephesidir"

Gazeteci Ahmet Varol, Gazze'de yaşananlara karşı herkesin ortak tavır alması gerektiğini belirterek, "Filistin halkının mücadelesini sahiplenmek sadece onların değil, tüm insanlığın ortak davası olarak görülmeli. Zulme karşı daha duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemek zorundayız." dedi.

Dünyadaki hiçbir savaşta Gazze'deki soykırımda olduğu kadar gazeteci öldürülmediğini vurgulayan Varol, "Öldürülen gazeteci sayısı 220'yi geçti. Siyonist ırkçılık niçin öldürüyor bu gazetecileri? Çünkü gazeteciler onların gerçek yüzünü ifşa ediyor. Onların kim olduklarını dünyaya tanıtıyor. İşte bundan rahatsız oluyorlar. Bizim bu yaptığımız yayından da rahatsız oluyorlar. İnsanlığı uyandırıp harekete geçirmemiz ve bilgilendirmemiz gerekiyor. Bilgilendirmek de savaşın bir cephesidir." diye konuştu.

İsrail'in 2010'da yaptığı Mavi Marmara katliamının bugün Gazze'deki katliamın bir prototipi olduğunu aktaran Varol, "Mavi Marmara'daki siyonist ırkçılığı ve saldırganlığı dünyaya yeterince tanıtamadık. Bu katliamcı ruhun ne olduğunu dünyaya tanıtabilseydik belki bugünkü Gazze katliamının önüne geçilmesi mümkün olabilirdi. İnsanlık en azından bu konuda bilgilendirilmiş ve uyarılmış olurdu." görüşünü dile getirdi.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Gazze'de insanlık dramı ve vahşet yaşandığını kaydederek, sadece gazetecilerin ölümünden bakıldığında bile dehşet verici bir tabloyla karşılaşıldığını vurguladı.

İsrail'i ayakta tutan dinamiklere yönelik tepkinin yükselmesi gerektiğini belirten Övür, "İslam coğrafyası, Arap ülkeleri, büyük laflar eden küresel güçleri tabii eleştirmemiz gerekiyor ama en başında bu işin sorumlusu ABD'dir. Eğer ABD bomba göndermezse, para vermezse bu işler olmaz. Kınadığımız kişinin sadece faşist Netanyahu'yu aşması gerekiyor." dedi.

"Mazlumlar için Türkiye'de nöbet tutmaya devam edeceğiz"

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ise 24 saat süren canlı yayının kapanışındaki konuşmasında ulusal ve uluslararası çok sayıda gazetecinin yayına destek verdiğini söyledi.

Burhan, "Amacımız şu; Filistin'deki gazeteciler uçakların, bombaların altında ölüyor, tankların altında eziliyor. Roketlerin altında ölüyor, kurşunlanıyor, aç ve susuzlar. Biz de İsrail rejimine diyoruz ki Filistin'deki gazetecileri öldürseniz bile biz burada nöbetteyiz, ayrılmıyoruz, insanlık için buradayız. Biz kimsenin dinini, dilini, ırkını sormayız, bizim için önemli olan mazlumiyettir. Bu mazlumlar için Türkiye'de nöbet tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yaşar: 2017 yılından beri 1 milyon 909 bin 336 dosyada uzlaşma sağlandı
Kasaplar Odasından kurban kesimi ve etlerini saklama tavsiyeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
Gazeteci Ahmet Varol: Filistin halkının mücadelesi tüm insanlığın ortak davası olarak görülmeli
Başkentte sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Gazeteci Ahmet Varol: Filistin halkının mücadelesi tüm insanlığın ortak davası olarak görülmeli

Gazeteci Ahmet Varol: Filistin halkının mücadelesi tüm insanlığın ortak davası olarak görülmeli

İtalya'da Emilia-Romagna Bölgesi de İsrail hükümetiyle ilişkilerini kesti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (Yeni anayasa çalışmaları) Bayram sonrasında daha yoğunlaşacak

BM Raportörü Rajagopal, Gazze Mahkemesi girişimine destek verdi

BM Raportörü Rajagopal, Gazze Mahkemesi girişimine destek verdi
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Filistin'i destekleyen Fransa'ya karşı İsrail'e arka çıktı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Filistin'i destekleyen Fransa'ya karşı İsrail'e arka çıktı
Gazeteci yazar Yavuzaslan: Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım 600 gündür devam ediyor

Gazeteci yazar Yavuzaslan: Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım 600 gündür devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet