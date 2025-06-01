Başkentte sağanak etkili oldu
Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara
Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
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Vatandaşların ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındığı, motokuryelerin ise trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.