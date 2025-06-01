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Gündem

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Fatma Sevinç Çetin, Huzeyfe Tarık Yaman  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

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Vatandaşların ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındığı, motokuryelerin ise trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.

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