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Yaşam

Karaman'da otobüste boğazına şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Karaman'da annesiyle bindiği otobüste boğazına şeker kaçan 1 yaşındaki çocuk, otobüs şoförünün yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Harun Reşit Yıldıko  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Karaman'da otobüste boğazına şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Karaman

Karaman Belediyesine ait halk otobüsünde annesiyle yolculuk eden 1 yaşındaki erkek çocuğun boğazına şeker kaçtı.

Annenin telaşlanması üzerine olayı gören sürücü Ahmet Kurnaz, otobüsü durdurarak çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.

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Müdahaleyle boğazındaki şeker çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şoför Ahmet Kurnaz, gazetecilere, yolculuk esnasında dikiz aynasından bebeğin öksürdüğünü ve morardığını gördüğünü söyledi.

Annenin panik yapması üzerine aracı durdurup müdahale ettiğini belirten Kurnaz, "Otobüsü yol kenarında durdurarak bebeğin yanına gittim. Bebeğin nefes almadığını ve yüzünün morardığını fark edince Heimlich manevrası yapmaya başladım. 3 ya da 4 seferde bebek nefes almaya başladı. Daha sonra su verdim. Bebeğin annesi bana teşekkür etti." dedi.

İşe başlamadan önce kendilerine ilk yardım eğitiminin verildiğini anlatan Kurnaz, bütün şoförlerin bu tür eğitimleri alması gerektiğini ifade etti.

Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Kurnaz'a, Karaman Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Güventürk ve Eyüp Hüsamettin Arslan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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