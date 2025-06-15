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Salda Gölü'nde baba ve oğlu boğuldu

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren baba ve oğlu boğuldu.

Ramazan Görçek  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Salda Gölü'nde baba ve oğlu boğuldu

Burdur

Ankara'dan gelen Hüseyin Aybalık (40) ve oğlu Berat Kaan Aybalık (12) Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinde göle girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gölde botla arama yapan AFAD ekipleri kıyıdan 60 metre uzaklıkta, 5 metre derinlikte baba ve oğluna ulaştı.

Kıyıya çıkarılan baba ve oğlunun, sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatlarını kaybettikleri belirlendi.


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