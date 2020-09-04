Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,934.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kayseri'de 'FETÖ'yü aktif hale getirme' iddiası davasında sanıklara hapis cezası

Kayseri'de, FETÖ'yü İç Anadolu Bölgesi'nde yeniden aktif hale getirmeye çalıştıkları iddiasıyla 27 sanığın yargılandığı davada, 16 kişiye 1 yıl 3 ay ile 9 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Müzahim Zahid Tüzün,Esma Küçükşahin   | 04.09.2020
Kayseri'de 'FETÖ'yü aktif hale getirme' iddiası davasında sanıklara hapis cezası

Kayseri

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) İç Anadolu Bölgesi'nde yeniden aktif hale getirmeye çalıştıkları iddiasıyla 27 sanığın yargılandığı davada, 16 kişiye 1 yıl 3 ay ile 9 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşması, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü.

Tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Daha önceki savunmalarında etkin pişmanlıkta bulunan sanık A.A, manevi baskıdan dolayı çok daha önceden bildirimde bulunmadığını, bildiklerini anlatarak vicdanının rahatladığını söyledi.

Diğer sanıklar ise esasa ilişkin savunmalarında haklarındaki iddiaları reddederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından sanıklar H.A.Ü'ye 9 yıl 6 ay, K.G'ye 8 yıl 1 ay, M.A.Ç, S.Y. ve Z.Ş'ye 7 yıl 6 ay, İ.U'yu 6 yıl 10 ay, R.A'ya 6 yıl 9 ay, İ.C'ye 6 yıl 3 ay, M.E'ye 5 yıl, M.Ö, M.Y, Ş.Ç, S.U, M.K ve H.G'ye 2 yıl 6 ay, A.A'ya ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar A.C, A.E.B, D.A, M.D, Ö.A, S.P. ve Ş.K'nin beraatine hükmeden heyet, sanıklar H.G, M.K ve A.A'nın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 4 firari sanığın da dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

İddianameden

FETÖ'ye bağlılığı devam ettirme, örgütü ayakta tutma, üyeleri ve ailelerine maddi manevi yardımda bulunma amacıyla Kayseri ve çevre illerde yapılanma içine girdikleri iddia edilen 26 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Aynı örgüt kapsamında başka mahkemede yargılanan M.Ö'nün dosyasının eklenmesiyle sanık sayısı 27'ye çıkmıştı.

Sanıkların "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarının istendiği 260 sayfalık iddianamede, "Topladıkları paraları, dosyada bulunan birtakım şüphelilerin desteğiyle Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Ankara ve Konya gibi illerde örgüt kapsamında tutuklu bulunan veya yargılama sonucu tahliye olan örgüt üyelerinin kendilerine veya yakınlarına, her daim yanlarında olduklarını bilmeleri amacıyla organize bir şekilde dağıtıyorlar." ifadesi yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti
ABD'de tedbirler gevşetilirse Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı yıl sonunda 620 bine ulaşabilir
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 191 bin 114'e çıktı
Hindistan'da Kovid-19 vakalarında günlük artış rekor düzeye ulaştı

Benzer haberler

Kayseri'de 'FETÖ'yü aktif hale getirme' iddiası davasında sanıklara hapis cezası

Kayseri'de 'FETÖ'yü aktif hale getirme' iddiası davasında sanıklara hapis cezası

Yasin öğretmen 'kan bağışı' mesaisi ile kanser tedavisi gören çocukları yaşama bağlıyor

İmamın çiçek sevgisi camiyi 'bahçeye' çevirdi

Kayseri'de 8 ayda 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk işlem gördü

Kayseri'de 8 ayda 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk işlem gördü
Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Orta Anadolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor

Orta Anadolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor