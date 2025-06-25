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Ankara merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Ankara merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda 5 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012 gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY mensupları tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

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Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı anlaşılan ve örgütsel iletişim aracı "ByLock" kullandığı tespit edilen 2'si aktif, 3'ü ihraç olmak üzere 5 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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