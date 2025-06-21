Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,443.70
BTC/USDT
103,928.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kiracının banka hesabından gönderdiği ücret, açıklama yazılmasa da kira bedeli sayılıyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracının banka hesabından gönderdiği ücretin açıklama kısmına "kira bedeli" yazmasa da taraflar arasında sözleşme olduğundan ödemenin kira sayıldığını belirtti.

Tunahan Akgün  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Kiracının banka hesabından gönderdiği ücret, açıklama yazılmasa da kira bedeli sayılıyor

Kayseri

Şahin, AA muhabirine, son zamanlarda yaşanan kira artışları nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasında bazı anlaşmazlıkların yaşandığına dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ev sahibi ve kiracı arasında yapılan anlaşmaların belgelenmesinin tüketiciyi koruduğunu anlatan Şahin, bazı ev sahiplerinin konutunu yüksek bedellerle kiraya verebilmek için kiracısını mağdur ettiğini söyledi.

Şahin, aylık kira ödemelerini banka üzerinden yapan kiracıların mutlaka dekont veya belge almaları gerektiğini vurgulayarak, elden kira ücreti ödenmemesi gerektiğini ifade etti.

"Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin"

Bazı tüketicilerin ev sahiplerine banka üzerinden kira bedeli yatırırken işlem sırasında açıklama kısmını boş bıraktığını, bunun da kendilerini endişeye soktuğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Diyelim ki kiracı göndermiş olduğu paranın açıklama kısmına 'kira bedeli' yazmadı. Böyle olsa bile o kira sayılır çünkü bir kira sözleşmesi, kontrat var. Kontratta şu tarihten itibaren kiracı olduğu ve şu bedeli yatıracağına dair bir sözleşme var. Sözleşmeye istinaden kiracı her ay ev sahibinin hesabına para gönderiyor. Bu kira yerine geçer çünkü daha önce böyle bir dava açılmış ve Yargıtay bu konuda bunun kira olduğunun kararını vermiş. Dolayısıyla ev sahibinin hesabına yatırılan para kira yerine geçer. Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin."

"İtiraz ettiklerinde konu kapanır"

Bazı ev sahiplerinin durumu fırsata çevirmek istediğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Kötü niyetli bir ev sahibi, açıklama kısmına 'kira bedeli yazmadı' diye yeniden kira bedeli talep ederek icra davası açmış ise kiracılarımız rahat olsun. Ellerindeki sözleşmeyle icra dairesine itiraz ettiklerinde konu kapanır, mahkemeden döner. Bu tarihten itibaren de kiracılarımız, lütfen ücreti gönderirken her ayın kirasını açıklama kısmına yazsın. 2025 yılı nisan, mayıs ayı kirası diye yazarsanız karşı tarafın da hiçbir teşebbüs şansı kalmaz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da kimliğini evde unutan öğrenciyi YKS'ye jandarma yetiştirdi
Bakan Işıkhan'dan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi genelgesine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan: Zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi, İran'ın talebiyle 51. oturumda özel toplantı yapacak
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 452 bin konut ve iş yeri teslim edilecek

Benzer haberler

Kiracının banka hesabından gönderdiği ücret, açıklama yazılmasa da kira bedeli sayılıyor

Kiracının banka hesabından gönderdiği ücret, açıklama yazılmasa da kira bedeli sayılıyor

Bakan Yumaklı'nın talimatıyla sağlığına kavuşturulan tayına sevgiyle bakıyor

KKKA aşısının klinik öncesi çalışmalarının eylüle kadar bitirilmesi planlanıyor

Kayseri'de ilkokul öğrencileri TUSAŞ'ın "demir zırh"larını çizerek sergi açtı

Kayseri'de ilkokul öğrencileri TUSAŞ'ın "demir zırh"larını çizerek sergi açtı
Mobilya kenti Kayseri tarım sektöründe de iddialı

Mobilya kenti Kayseri tarım sektöründe de iddialı
Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet