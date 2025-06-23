Dolar
39.73
Euro
45.62
Altın
3,363.32
ETH/USDT
2,257.80
BTC/USDT
101,858.00
BIST 100
9,155.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları başlatırken kentte patlama sesleri duyuldu
logo
Spor, insana dair

Kanseri yenen eski milli atletin hedefi yetiştirdiği sporcularla olimpiyatlarda yer almak

Kayseri'de rahim ağzı kanserini yenen eski milli atlet Handan Koçyiğit, içinde ukde kalan olimpiyat hayalini yetiştirdiği sporcularla gerçekleştirmek istiyor.

Muhammed Kısır  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Kanseri yenen eski milli atletin hedefi yetiştirdiği sporcularla olimpiyatlarda yer almak Fotoğraf: Muhammed Kısır/AA

Kayseri

Üç çocuk annesi 40 yaşındaki Koçyiğit'in spora ilgisi, 1996 yılında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladı.

Stadyumda yapılan yarışlarda birinci olmasının ardından yürüyüş branşına yönelen Koçyiğit, 2001 yılında milli takıma seçildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bulgaristan'da 2003'te düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda üçüncü olan Koçyiğit, üniversitede beden eğitimi ve spor öğretmenliği eğitimi esnasında bir süre ara verdiği spora 2010'da tekrar başladı.

Rekorlar kıran ve 30'dan fazla Türkiye şampiyonluğu bulunan Koçyiğit, 2012'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları öncesinde barajı geçemeyince bu organizasyonda yer alma hayalini gerçekleştiremedi.

Aktif spor hayatını 2013'te sonlandırarak antrenörlük mesleğine adım atan ve yakalandığı rahim ağzı kanserini yenen Koçyiğit, içinde ukde kalan olimpiyat hayalini yetiştirdiği sporcularla gerçekleştirmek istiyor.

"Kanser olduğumu öğrendikten sonra spora daha çok tutundum"

Handan Koçyiğit, AA muhabirine, antrenörlük yaparken 2018 yılında kansere yakalandığını söyledi.

Zorlu hastalık sürecinde dahi pes etmemek için antrenmanlarını aksatmadığını belirten Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Ben hiç kopmadım. Ne spordan koptum ne de umudumu kaybettim. Hayatıma devam ettim. Çocuklar ve biz çok üzüldük ama bu hayatımızda hiçbir şeyi değiştirmedi. Bütün rutinlerimiz devam etti. 2024'e kadar ameliyatlarım devam etti ve hala senelik kontrollerim devam ediyor. Ben bu süreç içinde 2018'den bu yana hiçbir zaman antrenmanları bırakmadım. Ameliyat oldum ve arabada oturdum. Çocukların antrenmanını yaptırdım. 2018'de kanser olduğumu öğrendikten sonra ben spora daha çok tutundum."

"Ben hastalığı yendim"

Atletizmin zor bir branş olduğunu aktaran Koçyiğit, Türkiye, Balkan ve dünya şampiyonalarında yer alan, şampiyon olan sporcularıyla birlikte antrenmanlarına devam ettiğini anlattı.

Tedavi sürecinde hayata umutla bağlandığını kaydeden Koçyiğit, "Ben hastalığı yendim. Hasta olmadan önce de hasta olduktan sonra da benim tek amacım Türkiye şampiyonu sporcular yetiştirmekti. Uluslararası yarışmalarda derece yapmaktı. İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle her gün çalışıyoruz. Benim içimde ukde kaldı. Sporcu olarak olimpiyatlara gidemedim fakat antrenör olarak olimpiyatlara gidebilmek için çok çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır." diye konuştu.

"Onun kanseri yenmesi bize pes etmemeyi öğretti"

Sporcu Şevval Kaplan, 8 yıldır antrenörü Koçyiğit ile çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Antrenörlerinin yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Şevval, "Okulda olsun, antrenmanda olsun, evde vakit geçirdiğimizden çok onun yanında vakit geçiriyoruz. Gerçekten annemize kanser teşhisi konulmuş kadar çok üzüldük. Hocamız kanseri yendi ve hiçbir şekilde pes etmedi. Onun kanseri yenmesi bize pes etmemeyi öğretti. Biz de hiç pes etmedik ve olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmayı istiyoruz. Açıkçası onun içinde kalan olimpiyat ukdesini gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay'a kan bağışı yapanlar adına fidan dikilecek
Ankara Valiliğinden vatandaşlara yüksek sıcaklık uyarısı
BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan, İstanbul'daki İİT toplantısına övgü
Bahçeli: ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisini bombalaması skandal ve sorumsuz saldırıdır
Uzmanlar, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların silahlanma yarışını artıracağı görüşünde

Benzer haberler

Kanseri yenen eski milli atletin hedefi yetiştirdiği sporcularla olimpiyatlarda yer almak

Kanseri yenen eski milli atletin hedefi yetiştirdiği sporcularla olimpiyatlarda yer almak

Kiracının banka hesabından gönderdiği ücret, açıklama yazılmasa da kira bedeli sayılıyor

Bakan Yumaklı'nın talimatıyla sağlığına kavuşturulan tayına sevgiyle bakıyor

KKKA aşısının klinik öncesi çalışmalarının eylüle kadar bitirilmesi planlanıyor

KKKA aşısının klinik öncesi çalışmalarının eylüle kadar bitirilmesi planlanıyor
Kayseri'de ilkokul öğrencileri TUSAŞ'ın "demir zırh"larını çizerek sergi açtı

Kayseri'de ilkokul öğrencileri TUSAŞ'ın "demir zırh"larını çizerek sergi açtı
Mobilya kenti Kayseri tarım sektöründe de iddialı

Mobilya kenti Kayseri tarım sektöründe de iddialı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet