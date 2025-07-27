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Spor

Kayseri'nin ilk lisanslı kano sporcuları, Yamula Barajı'nda kürek çekiyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve kentin ilk lisanslı kano sporcularının yer aldığı takım, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası öncesinde Yamula Barajı'nda güç depoluyor.

Sercan Küçükşahin  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Kayseri'nin ilk lisanslı kano sporcuları, Yamula Barajı'nda kürek çekiyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, son yıllarda su sporlarına artan ilgi sonrasında kano takımı kurdu.

İlk etapta yüzme sporcularından oluşan takım, antrenmanlarına olimpik yüzme havuzunda başladı.

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Temel eğitimini tamamlayan ekip, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası öncesinde çalışmalarını Yamula Barajı'nda sürdürüyor.

Kayseri Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Müdürü ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü Başkanı Nihal Sert, AA muhabirine, kentte su sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak kano branşına profesyonel anlamda 2024 yılının ortalarında başladıklarını vurgulayan Sert, "Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın girişimleriyle kano takımını kurduk. Yüzme sporcularından seçme yaptık. Eğitimleri havuzda yaptık. Sporcular burada alması gereken eğitimlerden sonra bu yıl barajda antrenman yapmaya başladı." dedi.

"Sporcularımız çok hevesli"

Sporcuların gelişiminden memnun olduklarını vurgulayan Sert, şöyle devam etti:

"13 lisanslı sporcumuz var. Bunlar Kayseri'nin ilk lisanslı kano sporcularıdır. Yeni sporcular için de seçmelerimiz devam ediyor. Bu yıl ağustos ayında Eskişehir ve Marmaris'te düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. Ona hazırlanıyoruz, ilk hedefimiz bu yarışlar. Antrenmanlar hem meşakkatli hem de eğlenceli. Sporcularımız çok hevesli. Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. İleride büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."

Sert, ayrıca sporcuların kullandıkları kanoları Kayseri'de yerli bir üreticiye yaptırarak maliyeti yüzde 50'ye yakın düşürdüklerini kaydetti.

Seneye kürek branşında da kurslar başlayacak

Yamula Barajı'nda bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Su Sporları Merkezi'nin tesis amiri ve antrenör Dursun Balkaya ise merkezin geçen yıl hizmete girdiğini anımsattı.

Bina hazır olur olmaz bazı branşlarda sporcu ağırlamaya başladıklarını belirten Balkaya, "Durgunsu ve akarsu kano, optimist ve rafting branşında derslere başladık. İnşallah seneye kürek branşında da kurslar başlayacak. 13 kişilik lisanslı kano sporcularının yanı sıra kano ve optimist branşında temel eğitimi kapsayan kurslar düzenliyoruz." diye konuştu.

"İlk antrenmanlarımız havuzda başladı"

Lisanslı kano sporcusu 15 yaşındaki Azra Dalkılıç, "İlk antrenmanlarımız havuzda başladı. Orada biraz eğitim aldıktan sonra baraja gelmeye başladık. Ben yüzme sporcusuyum. Havuzda kano seçmeleri yapılıyordu. Yüzme bilenlere öncelik tanıdıkları için ben de kursa katılmak istedim." ifadelerini kullandı.

Sporculardan 15 yaşındaki İrem Kılıç ise yüzme antrenörünün yönlendirmesiyle kano branşına başladığını ve bu sporu keyif alarak yaptığını dile getirdi.

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