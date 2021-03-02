Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Kayseri
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesinde bir ikamette terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu F.G'nin saklandığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi.
Yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.