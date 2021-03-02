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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 02.03.2021
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Kayseri

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesinde bir ikamette terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu F.G'nin saklandığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi.

Yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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