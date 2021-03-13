Kar nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 172 yerleşim biriminin yolu kapandı
Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 172 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 57 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş ve Bitlis'te kar ve tipi ulaşımı aksattı. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent merkezinde kar yağışı nedeniyle 95 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Bitlis'te de kar ve tipi nedeniyle 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
Muş'ta Gündoğan köyünde rahatsızlanan 72 yaşındaki KOAH hastası Sabri Kırmızıyıldız'ın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından hastaya ulaşan sağlık ekipleri, Kırmızıyıldız'ı ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.