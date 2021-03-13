Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kar nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 172 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 172 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Mesut Varol,İbrahim Yaldız,Ahmet Okur   | 13.03.2021
Kar nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 172 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 57 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş ve Bitlis'te kar ve tipi ulaşımı aksattı. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent merkezinde kar yağışı nedeniyle 95 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Bitlis'te de kar ve tipi nedeniyle 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

Muş'ta Gündoğan köyünde rahatsızlanan 72 yaşındaki KOAH hastası Sabri Kırmızıyıldız'ın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından hastaya ulaşan sağlık ekipleri, Kırmızıyıldız'ı ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 216 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti
ABD'deki Kovid-19 aşılamasında 100 milyon rakamına ulaşıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı
AB'nin aşı sertifikasında AB'de onaylı aşılar kabul edilecek

Benzer haberler

Kar nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 172 yerleşim biriminin yolu kapandı

Kar nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 172 yerleşim biriminin yolu kapandı

Çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Vanlı ailelere destek

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Tarihi yarımada ve 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantılı yollardaki tüneller ulaşıma nefes aldıracak

Tarihi yarımada ve 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantılı yollardaki tüneller ulaşıma nefes aldıracak
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve el bombası ele geçirildi

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve el bombası ele geçirildi
Bitlis'te yaralı bulunan 'yakalı toy'un tedavisi tamamlandı

Bitlis'te yaralı bulunan 'yakalı toy'un tedavisi tamamlandı