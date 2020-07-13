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İzmir'de yerleşim alanlarına yaklaşan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle bölgeki yazlık sitelere yaklaşan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tezcan Ekizler   | 13.07.2020
İzmir'de yerleşim alanlarına yaklaşan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesi Çulluk mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgeki yazlık sitelere yaklaştı.


Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 arazöz ve bir su tankeriyle müdahale etti. 

Rüzgarın da yön değiştirmesiyle yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makilik alanda başlayan yangın nedeniyle ilçelerinin büyük bir tehlike yaşadığını belirterek, "Ekipler, alevlerin yerleşim merkezine ulaşmaması için kepçelerle müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangından zarar gören ev yok. Ne kadarlık bir alanın yangından zarar gördüğü ise önümüzdeki saatlerde belli olacak. Yangına müdahale eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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