Dolar
40.67
Euro
47.15
Altın
3,360.28
ETH/USDT
3,625.40
BTC/USDT
114,061.00
BIST 100
10,858.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada'daki orman yangınları nedeniyle ABD'deki 11 eyalette hava kalitesi uyarısı verildi

Kanada'daki orman yangınlarının yol açtığı dumanlar nedeniyle ABD'deki 11 eyalette milyonlarca kişi için hava kalitesi uyarısı yapıldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Kanada'daki orman yangınları nedeniyle ABD'deki 11 eyalette hava kalitesi uyarısı verildi Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Ankara

CNN'in haberine göre, Kanada'daki orman yangınlarının oluşturduğu dumanlar, ABD'nin bazı kesimlerinde gökyüzünü kapladı.

Dumanlar nedeniyle 11 eyalette milyonlarca kişi için hava kalitesi uyarıları yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, dumanların özellikle solunum sorunları olan kişiler, çocuklar ve yaşlılar için önemli bir sağlık sorunu oluşturabileceği uyarısı yaptı.

Kanada'da yüzlerce orman yangını devam ederken bunların büyük bölümü henüz kontrol altına alınamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir vefat etti
Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de vibrio kaynaklı hastalık bulunmadığını bildirdi
Erzincan'da atık gıdalar yeni kurulan tesiste hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmalarıyla ilgili 2 iddianame daha kabul edildi

Benzer haberler

Kanada'daki orman yangınları nedeniyle ABD'deki 11 eyalette hava kalitesi uyarısı verildi

Kanada'daki orman yangınları nedeniyle ABD'deki 11 eyalette hava kalitesi uyarısı verildi

ABD-Hindistan ilişkilerinde "işlemsel diplomasi dönemi": ABD’nin Asya politikası değişiyor mu?

ABD'de veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı elektrik fiyatlarını yükseltiyor

ABD'nin California eyaletindeki yangınlarda 330 kilometrekareden fazla alan kül oldu

ABD'nin California eyaletindeki yangınlarda 330 kilometrekareden fazla alan kül oldu
Ghislaine Maxwell, Epstein dosyalarına ilişkin büyük jüri belgelerinin açıklanmasına karşı çıktı

Ghislaine Maxwell, Epstein dosyalarına ilişkin büyük jüri belgelerinin açıklanmasına karşı çıktı
ABD'de göstericiler, medyanın Gazze'ye saldırılar konusunda taraflı olmasını protesto etti

ABD'de göstericiler, medyanın Gazze'ye saldırılar konusunda taraflı olmasını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet