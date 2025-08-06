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Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Gökhan Zobar  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Sivritepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Edirne Belediyesi, DSİ, İl Özel İdaresi ve Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye gönderildi.

Çalışmalara 5 söndürme uçağı ve 3 helikopter de destek verdi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede başlayan sağanak da yangının söndürülmesinde ekiplere katkı sağladı.

Yangından etkilenen bir yılanın ise alevlerden kaçmaya çalıştığı görüldü.

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