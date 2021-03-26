İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
İstanbul
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK-YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilenlere yönelik farklı soruşturma dosyaları kapsamında, 8'i Suriye uyruklu, biri Türkiye vatandaşı 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Başsavcılığın açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin, önceki operasyonlarda örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital verilerdeki fotoğrafların çözümlenmesi ve kriminal raporla eşleştirme yapılması ile Suriye'deki askeri operasyonlar sonucundaki aramalarda bulunan YPG kayıt formu şeklindeki evraktan tespit edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.