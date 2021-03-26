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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Halil Demir   | 26.03.2021
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK-YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilenlere yönelik farklı soruşturma dosyaları kapsamında, 8'i Suriye uyruklu, biri Türkiye vatandaşı 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin, önceki operasyonlarda örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital verilerdeki fotoğrafların çözümlenmesi ve kriminal raporla eşleştirme yapılması ile Suriye'deki askeri operasyonlar sonucundaki aramalarda bulunan YPG kayıt formu şeklindeki evraktan tespit edildiği belirtildi.

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