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İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

Mehmet Ali Derdiyok,Hikmet Faruk Başer,Muhammed Gencebay Gür,Alparslan Ermiş,Abdülkerim Güzel,Abdulkerim Güney,Ayşe Nur Akçelik   | 13.02.2021
İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı

İstanbul

İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı.

İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.


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