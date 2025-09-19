Dolar
41.38
Euro
48.62
Altın
3,668.17
ETH/USDT
4,486.20
BTC/USDT
115,846.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Kültür

İstanbul’un gizli kalmış Art Deco mirası Brüksel’de sergileniyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Art Deco Köprüleri: İstanbul’dan Brüksel’e Gizli Bir Miras"(Bridging Art Deco: A Hidden Heritage from İstanbul to Brussels) sergisi açıldı.

Selen Valente Rasquinho  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
İstanbul’un gizli kalmış Art Deco mirası Brüksel’de sergileniyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin’in ev sahipliğinde düzenlenen sergi, AB Daimi Temsilciliği binasında sanatseverlerle buluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Beinsitu Sürdürülebilirlik Enstitüsü, DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen serginin açılışına çok sayıda Türk ve yabancı konuk katıldı.

Büyükelçi Kaymakcı, açılışta yaptığı konuşmada, 1999'dan bu yana her yıl eylül ayında, Avrupa Kültür Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin Avrupa Konseyi ve AB Komisyonu'nun ortak girişimi olan Avrupa Miras Günleri'ne katıldığını anımsatarak, bu yılın temasının "Art Deco, Roaring Twenties, Crash Years" (Art Deco, Kükreyen Yirmiler, Çöküş Yılları) olduğunu belirtti.

AB'ye aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye'nin Avrupa Miras Günleri'nin ortak değerleri, tarihi ve daha barışçıl, birleşik ve kapsayıcı bir Avrupa için ortak özlemleri hatırlattığına inandığını vurgulayan Kaymakcı, "Bugün, yalnızca kutlamak için değil, aynı zamanda sanatın evrensel diliyle düşünmek için de bir araya geliyoruz." dedi.

Kaymakcı, Art Deco akımının kökenleri Paris'e dayansa da başta Brüksel ve İstanbul olmak üzere birçok Avrupa şehrinde yaygın olarak benimsendiğini ve uygulandığını dile getirerek, "İstanbul'da Art Deco, yalnızca ithal bir stil olarak değil, aynı zamanda yerel mimari hafızaya uyarlanmış bir estetik olarak da karşımıza çıkıyor. Modernleşme, sanayileşme ve Avrupa kimliği arayışıyla iç içe geçmiş durumda." diye konuştu.

Kaymakcı, serginin İstanbul'un Art Deco'yu yalnızca mimaride değil, yaşam tarzında da yansıttığı özgün bir şekilde nasıl yorumladığını ve benimsediğini gözler önüne sereceğini kaydederek, sergiye destek veren Kurukahveci Mehmet Efendi ile Brüksel'deki Türkiye Büyükelçiliği'ne teşekkürlerini iletti.

İki ülkeyi birbirine bağlayan köprü

Brüksel Büyükelçisi Tantekin de Türkiye ve Belçika ilişkilerinin tarihe dayanarak Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzandığını belirtti.

Türkiye'yi Belçika'ya bağlayan birçok köprü bulunduğunu ifade eden Tantekin, bunlardan birinin de Art Deco olduğuna, Türkiye'yi Belçika'ya, İstanbul'u Brüksel'e bağladığına işaret etti.

İstanbul'un gizli kalmış Art Deco mirası gün ışığına çıktı

Beinsitu Sürdürülebilirlik Enstitüsü Proje Direktörü Aslı İngin ise "Bu sergiyle İstanbul'un saklı Art Deco mirasını aslında Brüksel'e getirdik." dedi.

İstanbul'un gizli kalmış Art Deco mirasını gün ışığına çıkarmayı hedeflediklerini belirten İngin, "Çok derinlikli bir arka plan çalışması oldu. Arşiv taramaları, çeşitli kaynaklardan, yeni fotoğraf çekimleri, öğrencilerle ve akademisyenlerle ve yeni mezunlarla, mimarlıkla ilgili alanlardan kişilerle çalıştık. Umarız başka şehirlere de bunu taşımaya devam ederiz." diye konuştu.

İngin, serginin iki bölümden oluştuğunu, birinin İstanbul'da öne çıkan Art Deco yapıları olduğunu, bunlar arasında Kurukahveci Mehmet Efendi binası, Atatürk'ün Florya Köşkü ve İstanbul Gözlem Evi'nin yer aldığını, ikinci bölümde ise birçok Art Deco eserin bir arada bulunduğu Talimhane semtinin sergilendiğini kaydetti.

DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu Eşbaşkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Ebru Omay Polat da modern mimari mirasını korumakla ilgili çalışan uluslararası bir ekibin parçası olduklarını ve özellikle bu dönem yapılarıyla ilgilendiklerini anlattı.

Serginin çalıştay kısmında yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin de temsilen burada bulunduğunu belirten Polat, sergiyi mümkün kılan Büyükelçi Kaymakcı ile Tantekin'e teşekkürlerini iletti.

Polat, serginin gelecekte yapılacak işbirlikleri için bir başlangıç olmasını dilediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Netanyahu'nun "Siloam Kitabesi" açıklamalarına ilişkin konuştu
Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Gaziler Günü" paylaşımı
DOSYA: Türkiye’de motosiklet gerçeği

Benzer haberler

İstanbul’un gizli kalmış Art Deco mirası Brüksel’de sergileniyor

İstanbul’un gizli kalmış Art Deco mirası Brüksel’de sergileniyor

TEKNOFEST’te öğrenciler ilk kez helikopter deneyimi yaşadı

Yedigöller doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğinde yolculuğa çıkarıyor

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı
Türkiye'deki motosikletlerin yüzde 64,3'ünün trafik sigortası bulunmuyor

Türkiye'deki motosikletlerin yüzde 64,3'ünün trafik sigortası bulunmuyor
GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteklediği 21 proje TEKNOFEST'te yarışacak

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteklediği 21 proje TEKNOFEST'te yarışacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet