Dolar
41.39
Euro
48.71
Altın
3,655.08
ETH/USDT
4,521.90
BTC/USDT
116,436.00
BIST 100
11,116.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Köyceğiz ilçesindeki Mobil Yangın Yönetim Merkezi'nde devam orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen, "19 Eylül Gaziler Günü Töreni"nde konuştu
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST’te öğrenciler ilk kez helikopter deneyimi yaşadı

TEKNOFEST’te “Bir Çocuk Gelsin, Bir Uçağa Dokunsun” projesi kapsamında küçük yaştaki öğrenciler hayatlarında ilk kez helikoptere binmenin heyecanını yaşadı.

Doğukan Gürel  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
TEKNOFEST’te öğrenciler ilk kez helikopter deneyimi yaşadı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu çerçevede, Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar anısına başlatılan “Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun” projesiyle küçük yaştaki öğrenciler, hayatlarında ilk kez helikoptere binme fırsatı buldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, söz konusu projeyi 2021 yılında hayatını kaybeden Baykar şirketinin kurucusu Özdemir Bayraktar anısına başlattıklarını hatırlatarak, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü olan rahmetli Özdemir Bayraktar amcamızın anısına projeyi başlattık. O günden beri genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı TEKNOFEST alanlarına taşıyoruz. Bugüne kadar 200 binden fazla genç evladımızı bu alanlarda misafir ettik. Bundan sonraki süreçte inşallah taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların TEKNOFEST çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri görmesi için uğraştıklarını kaydeden Saymaz, "Buraya genç kardeşlerimizi taşıyarak, Milli Teknoloji Hamlesi bilincini aşılamak istiyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olan projeleri görsünler istiyoruz. Yine bu projeleri geliştiren genç mühendis abilerini, ablalarını da örnek alarak hayata bakış açılarını değiştirmelerini ve bu ülkeye katkı sağlamalarını amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Saymaz, her gittikleri şehirde o bölgedeki çocukları etkinliğe dahil etmeye gayret ettiklerini belirterek, İstanbul TEKNOFEST için Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve kentin 39 ilçesinden çocukların alana taşındığını bildirdi.

"Çocukları görünce bütün yükümüzü hafifliyor"

TEKNOFEST'i gerçekleştiren ekibin ciddi bir yoğunluk içerisinde çalıştığını işaret eden Saymaz, "Yoğun bir süreç ama gerçekten çocukları görünce ciddi manada bütün yükümüzü hafifliyor. Bizim enerji kaynağımızı sorduklarında da verdiğimiz cevap bu. Küçük yaşta yarışan, proje geliştiren, helikoptere binen, oradan indikten sonra yüzü gülümseyen çocuklar bizi en çok mutlu eden, yükümüzü hafifleten, enerjimiz artıran en önemli unsurlar oluyor." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Azra Kartal da hayatında ilk defa helikoptere bindiğini belirterek, "Gerçekten çok yüksekti. Çok heyecanlıyım şu anda da burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve Mısır'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
İstanbul'da metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi
Motosiklet sürücüsü hukukçudan "mevzuattaki eksiklikler giderilmeli" önerisi
Ordu'da kuvvetli rüzgar Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu
Kota getirilen hamsi avcılığının verimli başlaması gelecek adına umut oldu

Benzer haberler

İstanbul'da metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi

İstanbul'da metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi

TEKNOFEST’te öğrenciler ilk kez helikopter deneyimi yaşadı

sahibinden.com, teknoloji vizyonunu TEKNOFEST'te sergiliyor

Üniversitelerden tarım teknolojilerine tam destek

Üniversitelerden tarım teknolojilerine tam destek
ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Oğulbey, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi yatırımı oldu

ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Oğulbey, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi yatırımı oldu
Kablosuz haberleşmede yerli ve milli teknolojilerin üretilmesi kritik önemde olacak

Kablosuz haberleşmede yerli ve milli teknolojilerin üretilmesi kritik önemde olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet