İstanbul'da afet ve acil durum toplanma alanı sayısı 5 bin 599'a ulaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da olası afet ve acil durum sonrası vatandaşların toplanabileceği alan sayısının 5 bin 599'a yükseltildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, afet ve acil durum toplanma alanlarına ilişkin bilgi verdi.
İstanbul'da toplanma alanlarına ilişkin çalışmaların sonuçlandığını belirten Soylu, "Toplanma alanlarının sayısını 2 bin 900'den 5 bin 599'a yükselttik. Kişi başı alan ise 1,29 metrekareden 3,27 metrekareye ulaştı. Türkiye'de afet toplanma alanlarının yüzde 25'i İstanbul'da oldu. Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi." ifadelerini kullandı.
İstanbul’da Afet (deprem) Toplanma Alanları çalışmalarımız nihayete geldi.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 17, 2021
Toplanma alanlarını
2900'dan 5599'a yükselttik.
Kişi başı alan ise,
1,29 metrekareden
3,27 metrekareye ulaştı.
Türkiye’de Afet Toplanma Alanlarının
%25'i İstanbul’da oldu...
Afet Bilgisi = Hayat Bilgisi pic.twitter.com/FLwtI6wYth
Soylu, paylaşımında afet ve acil durum toplanma alanları ile deprem sonrası ilk 6 saatte neler yapılacağına dair bilgilerin yer aldığı broşür görselini de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.