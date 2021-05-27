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Türkiye

İstanbul merkezli 12 ildeki bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı

Bilişim sistemlerini kullanarak, nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütlerine yönelik, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Halis Akyıldız,Uğur İslamoğlu   | 27.05.2021
İstanbul merkezli 12 ildeki bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kargo çalma, başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş, bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması, oltalama yöntemi ve pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlikle yedek sim kart çıkarma, PTT'den e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hale getirerek hesapların boşaltılması ve dolandırıcılık suçuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalarda, 70 il ile yapılan yazışmalarla Türkiye genelinde 136 olay tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları ve dinlemeler neticesinde olaylara aktif katıldığı tespit edilen, 4'ü suça sürüklenen çocuk, 55'i yaşı büyük olmak üzere toplam 59 şüphelinin açık kimlik ve adreslerini belirledi.

Operasyon kapsamında, İstanbul merkezli tespit edilen 42 ve 12 ilde belirlenen 16 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı D. E. ve yöneticilerinin tamamının bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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