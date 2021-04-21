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İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 30 gözaltı

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 34 şüpheliden 29’u yakalandı.

Halil Demir,Mustafa Hatipoğlu   | 21.04.2021
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 30 gözaltı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ve üye oldukları belirlenen 34 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 33 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 29’unu yakaladı.

Ayrıca, hücre evlerinden birinde gizlenen ve farklı bir mahkemeden aranması olan 1 şüpheliye de gözaltı işlemi yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen 30 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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