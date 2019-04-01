Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.