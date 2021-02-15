İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi
İDO ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.