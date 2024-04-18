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Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 8'i kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Sedat Gök  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

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