Euro
6.61
Dolar
5.98
BIST 100
120,654.70
Altın
1,571.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenaze töreni - Gaziantep
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim

Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulamada aranan 2 bin 115 kişi yakalandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.02.2020
İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 81 ildeki okul ve çevrelerinde 46 bin 942 personelin katılımıyla dün yapılan denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik-Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Satış Uygulaması" yaptı.

Bu kapsamda 36 bin 917 okul servis aracı kontrol edildi 2 bin 79 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksiklik belirlenen 328 okul servis aracı da trafikten men edildi.

Uygulamayla 16 bin 500 okul çevresi kontrol edilirken, öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park-bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamüllerinin satıldığı yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet-oyun salonları gibi umuma açık yerler denetlendi.  

Uygulama kapsamında 36 bin 737 umuma açık yer kontrol edildi, 202 iş yerine ve paket açılarak adet sigara satışı yapan 2 iş yerine de idari işlem yapıldı.

Umuma açık yerlerde bulunan 401 bin 99 kişinin sorgulandığı uygulamada, aranan 2 bin 115 kişi yakalandı.  

Uygulamanın sonunda 12 av tüfeği, ruhsatsız 6 tabanca, 40 mermi/fişek, 4 kesici ve delici alet, 5 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 93 gram esrar, 52 gram sentetik uyuşturucu, 33 sentetik uyuşturucu hap, 19 bin 872 paket kaçak sigara, 2 bin 569 litre kaçak içki, 9 bin 150 tütün doldurulmuş makaron ve 200 kilo 185 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim

İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim

'Sonbahar/kış operasyonlarında 457 terörist etkisiz hale getirildi'

İstanbul'da okul servislerine denetim

İstanbul'da çakarlı araç ve emniyet şeridi ihlal denetimi

İstanbul'da çakarlı araç ve emniyet şeridi ihlal denetimi
Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı

Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı
AFAD: Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları sürüyor

AFAD: Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları sürüyor