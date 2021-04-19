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İçişleri Bakanlığından belediyeler aracılığıyla yurt dışına çıkışa yönelik yeni soruşturma

İçişleri Bakanlığı 6 belediyenin sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına bazı kişileri gönderdiğinin tespit edildiğini, bununla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 19.04.2021
İçişleri Bakanlığından belediyeler aracılığıyla yurt dışına çıkışa yönelik yeni soruşturma

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik 12 Mart'ta başlatılan soruşturma genişletiliyor.

Bu kapsamda CHP'li Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı ve Burdur Yeşilova, İYİ Parti'li Yozgat Yerköy, 2019 yılında kayyum atanan HDP'li Şanlıurfa Suruç ve AK Parti'li Ordu Korgan belediyelerince "dans (folklor) gösterisi", "kültür turu", "gençlik programları" adı altında sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi.

Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlık Mülkiye Müfettişi görevlendirerek, soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığınca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurt dışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu.

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