İçişleri Bakanlığı: Rasulayn'daki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı." ifadelerine yer verildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı." ifadelerine yer verildi.
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