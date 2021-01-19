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İçişleri Bakanlığı: Rasulayn'daki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Sertaç Bulur   | 19.01.2021
İçişleri Bakanlığı: Rasulayn'daki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bulunan sebze pazarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlenmişti. (02.01.2021)/Fotoğraf: Hişam El-Humsi/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı." ifadelerine yer verildi.

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