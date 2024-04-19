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"Mahzen-29" operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da "Mahzen-29" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 32 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
"Mahzen-29" operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kasten adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit, hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen 32 şüphelinin yakalandığını belirtti.

8-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarla yakalanan şüphelilerin, M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, Esenyurt'ta iş insanı O.Z’nin iş yerine yönelik kurşunlama, Avcılar'da iş insanı O.Z’nin ikametine yönelik kurşunlama, Esenyurt'ta basına görüntüleri yansıyan kişiyi kaçırma, Kağıthane'de D.E'nin silahla öldürülmesi, Mert Yediemin otoparkına el bombası atılması eylemlerini gerçekleştirdikleri, Eyüpsultan'da örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere satışa hazır şekilde 30 silah temin ettikleri ve çok sayıda silah parçasını birleştirerek silah üretimi yaptıklarının tespit edildiği bilgisini veren Yerlikaya, 34 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız otomatik tabanca, bahse konu 3 farklı eylemde kullanılan araç ve araçlarda kullanılan 3 sahte plaka, muhtelif miktarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu, hassas terazi, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktardı.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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