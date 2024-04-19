İstanbul'da metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Söğütlüçeşme - Avcılar seferini yapan metrobüsün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalanması üzerine yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre Anadolu-Avrupa istikametinde seyrini sürdüren Söğütlüçeşme - Avcılar seferini yapan 34 TN 2745 plakalı metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı.
Bunun üzerine yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.