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İstanbul'da metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Söğütlüçeşme - Avcılar seferini yapan metrobüsün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalanması üzerine yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.

Muhammed Gencebay Gür, Ali Cevahir Aktürk  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
İstanbul'da metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre Anadolu-Avrupa istikametinde seyrini sürdüren Söğütlüçeşme - Avcılar seferini yapan 34 TN 2745 plakalı metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı.

Bunun üzerine yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.

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