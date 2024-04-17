Dolar
32.43
Euro
34.60
Altın
2,361.82
ETH/USDT
2,966.20
BTC/USDT
60,853.00
BIST 100
9,530.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nın patlaması nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edilecek

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgede yaşayan 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Irmak Akcan  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nın patlaması nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edilecek

Ankara

Bernama haber ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda volkanik patlama meydana geldi.

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini, ayrıca 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

Muhari, patlamanın ardından yayılan küllerin çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine sebep olduğunu kaydetti.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi, son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtti.

Endonezyalı yetkililer, volkan uyarısını da en yüksek seviye olan 5'e çıkardı.

Tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA'nın "Kanıt" belgeselinin galası yapıldı
Çanakkale'de kanal kazısında toprak altında kalan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti
AA Genel Müdürü Karagöz: Kanıt belgeseli duymayan, görmeyen dünyayı harekete geçirme teşebbüsüdür
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye olarak biz susmayacağız, medyamızla konuşacağız

Benzer haberler

Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nın patlaması nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edilecek

Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nın patlaması nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edilecek

Fransa'da polis, yüzlerce düzensiz göçmenin kaldığı binayı tahliye etti

Endonezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 18'e çıktı

Papa Franciscus, eylülde Güneydoğu Asya ülkeleri turuna çıkacak

Papa Franciscus, eylülde Güneydoğu Asya ülkeleri turuna çıkacak
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Kazakistan'da sel bölgelerinden tahliye edilen kişi sayısı 86 bini aştı

Kazakistan'da sel bölgelerinden tahliye edilen kişi sayısı 86 bini aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet