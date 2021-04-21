İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığınca, yürütülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 55'e yükseldi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Terör örgütüne 2015'te katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri aktarılan açıklamada, 2021'de sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 55'e yükseldiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.