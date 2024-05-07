Dolar
32.27
Euro
34.73
Altın
2,313.54
ETH/USDT
3,099.10
BTC/USDT
63,953.00
BIST 100
10,188.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde savaşta yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen tarihi Arnaudiye Camisi’nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da incelemelerine başladı

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İliç'teki maden kazasına ilişkin incelemelerinin ardından bir rapor hazırlayacaklarını söyledi.

Tevhid Furkan Nehri, Kemal Özdemir  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da incelemelerine başladı Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Erzincan Valiliğini ziyaret eden Uslu başkanlığındaki komisyon üyeleri, burada bir süre Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Komisyon Başkanı Uslu, yaptığı açıklamada, TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin ortak kararı ile komisyonun kurulduğunu ve hızlı bir şekilde çalışmalara başlanıldığını söyledi.

Komisyonun 22 milletvekilinden oluştuğunu, 18 Nisan'da çalışmalara başladığını dile getiren Uslu, "Şu ana kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızı dinledik. Bunun dışında AFAD'dan bölgedeki arama tarama çalışmaları hakkında bilgi aldık. Yine Devlet Su İşleri ile suların kirliliğinin önlenmesi ile ilgili tedbirler konusunda bilgi aldık." diye konuştu.

Komisyon, ihmal süreçlerini araştıracak

Yapılacak incelemelerin ardından atılacak adımlara ilişkin de Uslu, "Bölgede inceleme yaptıktan sonra bundan sonraki takvimde ilgili üniversiteleri, akademi dünyasını, bu konuda çalışan bilim insanlarını dinleyeceğiz. Bu konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğiz. Olabildiğince geniş bir çerçevede çalışmalara devam edeceğiz. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmadan çalışacağız. Herkesi mümkün olduğunca dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Komisyonun kuruluş amacı hakkında da bilgi veren Uslu, şunları kaydetti:

"Bu kazadaki ihmal sürecini araştırmak ama onun kadar önemli bir konu da bundan sonra bu tür kazaların olmaması için atılması gereken adımları tespit etmek olacak. Tabii ki komisyonumuzun bir amacı daha var. Altın madenciliği ve madencilik konusu. Hassas bir konu. Önce insan, önce çevre ve sonra madencilik anlayışı ile güvenilir, sürdürülebilir bir altın madenciliği politikası, bir madencilik mimarisi nasıl kurgulanabilir, bu konuda da fikirlerimizi, yaptığımız çalışmalar sonucu oluşan kanaatleri raporumuza dercedeceğiz. Umuyoruz ki bu rapor bundan sonra Türkiye'deki güvenilir ve sürdürülebilir madencilik sürecinde yeni bir kapı olacak."

Uslu, şu ana kadar 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını, 5 işçi için ise arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Komisyon, İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden sahasında da incelemelerde bulunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da incelemelerine başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, İsrail'in Refah bölgesine yönelik kara saldırısına tepki
Bakan Yumaklı: Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
206 kaza kara noktasında 2028 sonuna kadar iyileştirme yapılacak

Benzer haberler

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da incelemelerine başladı

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da incelemelerine başladı

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, bölgeyi ve farklı altın madenlerini inceleyecek

Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan 2 işçinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi

Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan 2 işçinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi
Erzincan'da yeni yatırımlarla sera varlığı 1000 dönümü aşacak

Erzincan'da yeni yatırımlarla sera varlığı 1000 dönümü aşacak
Aydınlatması tamamlanan Kemah Kalesi, yeni yüzüyle turizme kazandırıldı

Aydınlatması tamamlanan Kemah Kalesi, yeni yüzüyle turizme kazandırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet