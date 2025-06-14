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DMM "Kürecik radar üssünden İsrail'e bilgi aktarıldığı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kürecik radar üssünden İsrail'e bilgi aktarıldığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
DMM "Kürecik radar üssünden İsrail'e bilgi aktarıldığı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kürecik radar üssünün, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve milli çıkarları doğrultusunda kurulduğu ve NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçladığı belirtildi.

Kürecik radar üssünden elde edilen verilerin, NATO prosedürleri kapsamında yalnızca NATO müttefiki ülkeler ile belirli çerçevede paylaşıldığına vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

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"Söz konusu radar üssünden elde edilen verilerin, NATO müttefiki olmayan İsrail ve benzeri ülkelerle paylaşılması kesinlikle söz konusu değildir. Aksi yönde yürütülen kara propaganda, şayet bir gaflet ürünü değil ise ancak 5. kol faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek yıkıcı eylemlerdir. Buna ilaveten ülkemizin iç ve dış güvenliği ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin alenen paylaşılması TCK 217/A uyarınca da suçtur. Türkiye, İsrail'in Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmaya dönük faaliyetlerine karşıdır ve bu yöndeki eylemlerine herhangi bir destek vermesi asla söz konusu değildir. Türkiye bu yaklaşımını, NATO içerisinde de sergilemekte ve İsrail'in NATO tatbikatlarına katılımına karşı da gerekli tavrı almaktadır."

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