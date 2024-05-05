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İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar üzerine mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır, yeniden büyük ve güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıldığı belirterek, son 10 ayda 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere 469 organize suç örgütünün çökertildiği aktarıldı.

Organize suç örgütleriyle mücadele sürerken bazı sosyal medya hesaplarından, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımların yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir."

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