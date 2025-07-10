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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "irtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında konutu terk etmeme adli kontrol kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı

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