Dolar
40.21
Euro
46.99
Altın
3,368.37
ETH/USDT
3,043.90
BTC/USDT
122,171.00
BIST 100
10,287.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde 3 yakınını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'in evini ziyaret etti.
logo
Ekonomi

Okul servislerine kamera takacak firmaların taşıması gereken nitelikler belirlendi

112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihazların montaj işlemleri, bugün itibarıyla okul servis aracı tadilatı yapan, "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi"ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Serhat Tutak  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Okul servislerine kamera takacak firmaların taşıması gereken nitelikler belirlendi

Ankara

Okul servislerine görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip sistemi montajını yapacak firmaların niteliklerine ilişkin detaylar belli oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te İçişleri Bakanlığının öngördüğü ihtiyaçlara yönelik yapılan değişiklikle, araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

Uygulamaya dair ayrıntılar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi. Düzenlemeyle, 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar, TSE'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan, "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi"ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının yolu açılacak.

Acil çağrı merkezi ile doğrudan bağlantılı olacak

Montajın yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilecek. Cihazlardaki uygun maliyetli SIM kartlar vasıtasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak.

Düzenlemeyle, cihaz tedarikinden sorumlu firmalar ve montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılacak. Cihaz setleri standart hale getirilecek. Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılacak. Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi daha kolay hale gelecek.

Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, sonrasında tüm toplu taşıma araçları da dahil olacak. Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilecek ve izlenebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana 113 bin 837 zanlı tutuklandı
Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu
15 Temmuz'da ağır yaralanan gazi Alkılıç, karanlık gecede yaşadıklarını anlattı
15 Temmuz gazisi genç kız o gecenin hafızalarda diri kalmasını istiyor

Benzer haberler

Okul servislerine kamera takacak firmaların taşıması gereken nitelikler belirlendi

Okul servislerine kamera takacak firmaların taşıması gereken nitelikler belirlendi

Dijital Dönüşüm Programı Tebliğinde düzenleme yapıldı

Yeni yatırım döneminde sanayide dönüşüm ve yeşil enerji öne çıkacak

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında bir haftada 346 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında bir haftada 346 şüpheli yakalandı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
Teknoloji Hamlesi Programı'nın uygulama esasları düzenlendi

Teknoloji Hamlesi Programı'nın uygulama esasları düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet