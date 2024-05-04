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İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı

Yusuf Soykan Bal  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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