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Elazığ Sürsürü Mahallesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
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İçişleri Bakanı Soylu: Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 41 bin lira verilecek

İçişleri Bakanı Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek." dedi.

Özcan Yıldırım   | 27.01.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 41 bin lira verilecek

Elazığ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Bakan Soylu, Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandığını bildirdi.

41 bin lira acil yardım ödeneği

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek. Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz."

Soylu, köylerde yıkılan evler için de 16 bin lira destek vereceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: Hastanelerde 86 yaralımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralımız var." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, "(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır." diye konuştu.

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