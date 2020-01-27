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Elazığ depreminde hayatını kaybedenler, Mevlana Camiinde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanıyor Elazığ Sürsürü Mahallesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
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Türkiye

Elazığ'daki depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sercan Küçükşahin,Ramazan Kaya   | 27.01.2020
Elazığ'daki depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Elazığ

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

39 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü mahallesinde çöken binada AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda özel eğitimli köpekler de yer alıyor.

Çalışmalar enkaz altında kalanların kurtarılması için titizlikle yürütülüyor.

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