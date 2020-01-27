Elazığ'daki depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Elazığ
Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
39 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü mahallesinde çöken binada AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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- Enkazlarda yürüttükleri titiz çalışmalarla yaralıları hayata bağladılar
- Arama kurtarma ekiplerinin 'iyilik meleği' oldular
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- Suriyeli Mahmud elleri ile kazıyarak enkazdan kurtardığı depremzede ile buluştu
Çalışmalarda özel eğitimli köpekler de yer alıyor.
Çalışmalar enkaz altında kalanların kurtarılması için titizlikle yürütülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.