Euro
6.55
Dolar
5.95
BIST 100
121,321.50
Altın
1,580.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ Sürsürü Mahallesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
logo
Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı." dedi.

Sema Kaplan   | 27.01.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız

Elazığ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız

Bakan Kurum Diyarbakır'da yapılacak çalışmaları değerlendirdi

'Projelerimizi aynı azimle ve aynı kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz'

'Projelerimizi aynı azimle ve aynı kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz'
'Tüm konut projelerimizi akıllı mahalle konseptine göre inşa edeceğiz'

'Tüm konut projelerimizi akıllı mahalle konseptine göre inşa edeceğiz'