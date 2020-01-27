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Elazığ Sürsürü Mahallesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
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Türkiye

Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 27.01.2020
Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara

Emniyet birimleri, 50 şüphelinin Elazığ'daki depreme ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğunu belirledi. 

Şüpheliler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtildi.

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