Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları tamamlandı.
Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 mahallede etkili olan ve 22 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışmaları sona erdi.
Belediye ekipleri ise zarar gören yerleşim yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, bölgede hasar tespit çalışmaları da yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.